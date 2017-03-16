Участники акции в память о «доставщике продуктов» группе «Сасна црер» Артуре Саркисяне направляются к площади Свободы, где намерены организовать сидячую акцию простета.

Ранее они попытались попытались положить хлеб у входа к зданию Минюста, однако полицейские во главе с заместителем начальника полиции Ереваа Валерием Осипяном перекрыли участникам шествия дорогу. Активист Шаген Арутюнян заявил о намерении подойти к зданию Минюста для выражения протеста, однако полицейские не позволили участникам акции сделать это.

В результате протестующие решили вернуться на площадь Свободы и организовать там сидячую акцию протеста.

Ранее сообщалось, что «доставщие продуктов» группе «Сасан црер» Артур Саркисян скончался 16 марта в медцентре «Армения».

Издание News.am напоминает, что 31 декабря Артура Саркисяна выпустили на свободу. Однако суд столичных административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун 9 февраля повторно заключил под стражу Саркисяна, который доставил еду членам вооруженной группы «Сасна црер», захватившей здание полка Патрульно-постовой службы Полиции в Ереване летом прошлого года. По утверждению ССС, решение о задержании Саркисяна было принято на основании статьи 131 УК Армении. Согласно последней, если обвиняемый нарушает условия подписки о невыезде, то орган, осуществляющий следствие, имеет право принять решение о его аресте. Согласно органу предварительного следствия, Артур Саркисян «многократно нарушал эти условия». В знак протеста Артур Саркисян объявил голодовку. Несколько дней назад решением генерального прокурора мера пресечения в виде ареста в отношении Саркисяна была отменена, его перевели в гражданское медицинское учреждение.