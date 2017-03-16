Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в вузы и ссузы на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, прием документов будет проводиться с 16 марта по 10 апреля.

Абитуриенты должны создать «Личный кабинет» на странице .dim.gov.az, затем введя соответствующий логин и пароль перейти на страницу eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, заполнить «Форму заявления абитуриента» и подтвердить ее. Участие на экзамене платное.

Те абитуриенты, которые отметили в своем заявлении, что желают принять участие и в первом,и в повторном экзамене по I-IV группам специальностей, должны также с 15 по 22 мая зарегистрироваться на странице eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, введя свой логин и пароль. Для участия на этом экзамене они должны пополнить свой счет в «Личном кабинете». Абитуриенты, которые не отметили в своем заявлении желание принять участие в первом экзамене, без регистрации будут допущены к экзамену.

Абитуриенты одновременно могут принимать участие в конкурсе по I-IV группе специальностей, V группе специальностей, а также в ссузы. Для этого они должны отметить эти пункты в заявлении.

Экзамены по I-IV группам проводятся два раза – апрель-май и июль. Абитуриенты могут принять участие в обоих экзаменах.