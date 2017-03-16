Неодинаковое отношение ООН к выполнению резолюций наносит большой удар по имиджу организации, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая в четверг на панели «Как в современное время можно победить в борьбе с терроризмом? Какие средства, методы и стратегия должны быть применены?» V Глобального Бакинского форума.

Али Гасанов отметил, что в современное время перед международными организациями стоит важная задача по формированию международных отношений, регулированию геополитических процессов.

«На мировой политической арене появляются новые подходы к роли и позиции ведущих структур. Вызывает сожаление отношение ООН к урегулированию конфликтов с позиции двойных стандартов. Мировой общественностью неоднозначно встречается отсутствие единой позиции ООН по вопросу устранения конфликтов. Организация не проявляет одинакового отношения к выполнению принятых ею резолюций, что наносит большой удар по имиджу организации, доверие к ООН постепенно слабеет», — сказал Али Гасанов.

Помощник Президента добавил, что ООН не демонстрирует конкретной позиции по выполнению резолюций, принятых по Нагорному Карабаху.

«К примеру, несмотря на то, что резолюции по Ливии были сразу выполнены, резолюции по Нагорному Карабаху не выполняются 25 лет. Появляется серьезная необходимость в проведении коренных изменений для справедливой деятельности организации», — сказал Али Гасанов.

По его словам, Азербайджан поддерживает идею проведения реформ в ООН для предотвращения конфликтов, восстановления мира во всех регионах мира.

«Проведение реформ может создать благоприятные возможности для выполнения четырех резолюций по Нагорному Карабаху. Сегодня спасение мира зависит от поиска баланса между мощью государств и международными законами», — сказал Али Гасанов.

Говоря о том, какие необходимо создать союзы для регулирования современных международных отношений, Али Гасанов отметил, что в связи с этим в мировом сообществе существуют различные подходы.

«Такие глобальные события, как завершение «холодной войны» в результате распада в конце XX века СССР и мировой социалистической системы, обретение новыми государствами независимости и превращение их в субъекты международного права, не только повлияли на общую геополитическую ситуацию на планете, но и внесли серьезные изменения в систему международных отношений в целом. В результате нарушения баланса военных сил на международной арене и прекращения существования Организации Варшавского договора, НАТО превратилась в основной центр военно-политической силы, пытающийся сформировать новую геополитическую картину мира. В международных отношениях возникла однополярность, что становится причиной возникновения новых правил игры в миропорядке. Однако опыт последних 25 лет показывает, что однополярная система и новый миропорядок неоднозначно воспринимаются всеми государствами. Несмотря на устранение многополярности, есть государства, желающие ее восстановить, и они прилагают усилия для создания различных военно-политических союзов. Каждое государство, исходя из своих национальных интересов, по-разному подходит к вопросу создания военно-политических союзов. Протекающие в мире процессы из-за позиции одной группы государств приведут к возникновению различных военно-политических союзов, и это создаст перелом в обеспечении мира и стабильности на международной арене. Ввиду того, что эти союзы будут друг друга контролировать, станет возможным эффективно сохранять равновесие на международной арене. Этот подход не отвечает интересам стран, являющихся сторонниками однополярности. Они считают, что многополярность осложнит обеспечение мира, приведет к нестабильности на международной арене, создавая конфликты по различным мотивам», — сказал Али Гасанов.

По его словам, Движение неприсоединения, членом которого с 2011 года является и Азербайджан, заинтересовано в построение новой архитектуры миропорядка на основе равноправного партнерства, и позиция этой организации заключается в том, что ни одно государство или международная организация не должны обладать особым правом на обеспечение мира и стабильности в мире.

«Необходимо отказаться от принципа разделения мира на плохих и хороших. Мы считаем, что сегодня спасением мира является поиск баланса между государствами и международным правом», — сказал Али Гасанов.