Министры иностранных дел Азербайджана и Франции обменялись поздравительными письмами в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в письме, адресованном министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым своему французскому коллеге, было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Францией в политической, экономической, межрегиональной, а также культурной и образовательной сферах. Было подчеркнуто, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию говорит о качестве политического диалога между нашими странами, основанного на взаимном интересе и доверии.

Э.Мамедъяров подчеркнул успешные проекты сотрудничества между двумя странами. По словам министра, такие проекты как Французский лицей в Баку, Университет Франция-Азербайджан, а также подписанный между Министерством экономики Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Франции меморандум взаимопонимания служат укреплению дружбы между нашими государствами и народами.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро в направленном в адрес Э.Мамедъярова письме подчеркнул, что прошедшие 25 лет остались в памяти постоянным развитием между двум странами в политической, экономической и культурной сферах. Министр рассказал о совместных успехах Франции и Азербайджана. Жан-Марк Эро подчеркнул, что созданный в 2016 году в Азербайджане Университет Франция-Азербайджан является символом динамичного развития сотрудничества между нашими странами.

Французский министр также подчеркнул, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ продолжит прилагать посреднические усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.