В Азербайджане существуют большие возможности для образования, и их можно еще больше увеличить. Об этом в четверг сказал вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов в ходе проведенного в Баку панельного обсуждения на тему «Роль науки и исследований в достижении Целей устойчивого развития в Азербайджане».

«Наши граждане образованны. Однако проблема заключается в том, что наука, образование должны превратиться в фактор развития. Мы хотим, чтобы ученые думали не о зарплате, а о новшествах, которые они могут привнести. Нельзя развивать экономику, только сидя в кабинете за написанием диссертации. Наука должна быть вовлечена в производство. Когда наука оторвана от производства, она либо поздно его догоняет, либо не может догнать вообще», — сказал Ахмедов, слова которого приводит Тренд.

По его словам, главным вопросом является не наличие в стране большого количества ученых, а наличие у них интересных идей.

«Не обязательно, чтобы в стране было 300-500 ученых, важно, чтобы у них были интересные идеи. Наука, образование должны превратиться в самый важный фактор развития», — сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что приветствует инициативы по улучшению качества образования, поддержке молодежи для поступления в вузы, организации различных курсов.

«Необходимо повысить качество образования в школах, чтобы по окончании средней школы не было необходимости готовиться к поступлению в вузы с помощью репетиторов», — сказал вице-премьер.

Ахмедов также сказал, что положительно оценивает организацию различных курсов в вузах.

Вице-премьер сказал, что 25-30 лет назад многие ценные специалисты уехали из Азербайджана за границу, однако после установления стабильность часть из них вернулась.

«Не стоит относиться к этому, как к трагедии. Это нормально, что специалисты охотнее едут туда, где им предлагают более высокую зарплату. Однако если это явление принимает массовый характер, создает проблемы с точки зрения развития страны, правительство должно принять превентивные меры для предотвращения этого. Для того, чтобы такие специалисты могли работать у себя на родине, государство должно создать для них те же условия, что и страны, которые их приглашают», — сказал вице-премьер.

Ахмедов отметил, что в Азербайджане не наблюдается так называемой «утечки мозгов» в крупном масштабе.

«Наши наблюдения показывают, что процесс, называемый «утечкой мозгов», не находится на том уровне, чтобы вызывать беспокойство. Создание благоприятных условий для людей, занимающихся наукой, образованием и творчеством, является долгом государства. Для этого предусматриваются соответствующие программы. Нашей целью является взрастить профессиональные, высокоинтеллектуальные кадры. Естественно, часть из них уедет за границу. Так происходит во всем мире. Мы должны стараться, чтобы выращенные нами кадры приносили пользу экономике и обществу Азербайджана», — сказал вице-премьер.