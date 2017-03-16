Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Хавара Амир оглу Мамедова ректором Бакинского инженерного университета. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Хавара Амир оглу Мамедова ректором Бакинского инженерного университета. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
Дата: 2017/03/16 20:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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