Зоологи из Базельского университета в Швейцарии и Лундского университета в Швеции выяснили, что пауки убивают сотни миллионов насекомых и других мелких животных в год. Общий вес их жертв составляет 400-800 миллионов тонн. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Phys.org.

Общий вес всех пауков на Земле составляет 25 миллионов тонн. 90 процентов их жертв являются насекомыми, однако крупные тропические пауки способны отлавливать небольших позвоночных — лягушек, ящериц, змей, птиц и летучих мышей. Восьминогие членистоногие убивают большое количество насекомых в лесах и на лугах, тем самым контролируя их численность в диких экосистемах.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, люди по всей планете съедают 400 миллионов тонн мяса и рыбы ежегодно, что сравнимо с биомассой, поглощаемой пауками.

Пауки (аraneae) являются одной из наиболее широко распространенных и богатых видами групп хищников. Этот отряд членистоногих включает более 40 тысяч видов.