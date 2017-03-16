Официальный курс маната по отношению к доллару на 17 марта 2017 года установлен на уровне 1,7202 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/03/16 17:24
Раздел: Азербайджан
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