Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании 423 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 412 человек, для двух человек пожизненное заключение заменено на 25 и 15 лет лишения свободы, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены четыре человека, от исправительных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа — три человека.

Среди помилованных 40 иностранных граждан, в числе которых 13 граждан Ирана, шесть — Пакистана, по четыре — Грузии, России и Нигерии, по три — Китая и Турции, два гражданина Узбекистана и один Украины. В числе освобожденных — два активиста.

Как отмечается в распоряжении главы государства, решение о помиловании было принято после рассмотрения адресованных Президенту Азербайджана обращений ряда заключенных лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека, правозащитных организаций, с учетом личности, состояния здоровья, семейного положения заключенных, их поведения во время отбывания срока наказания и руководствуясь принципами гуманизма.

Министерству юстиции и Государственной миграционной службе Азербайджана поручено обеспечить выдворение за пределы страны в порядке, установленном Миграционным кодексом, иностранцев, освобожденных согласно распоряжению от отбывания оставшейся части наказания.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.