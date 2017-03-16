Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы, на направлении между украинским населенным пунктом Лукашевка и российским Козинка, остановил двух мужчин. Как пишет dancor.sumy.ua, задержанными оказались двое граждан Азербайджана, которые пытались незаконно попасть в Россию. В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что 36-летнему азербайджанцу запрещен въезд в Россию, а 32-летний — превысил установленный срок пребывания в Украине.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.

Всего с начала года пограничники Сумского отряда задержали более 60 нарушителей государственной границы, из них 5 нелегальных мигрантов.