В Петербурге азербайджанцы разливали нелегальный алкоголь в бутылки с реальными маркировками, поступавшие из ресторанов Петербурга. Это происходило в подвале дома 9 по Звенигородской улице, куда нагрянули оперативники отдела ФСБ по Адмиралтейскому району и Росалкогольрегулирования Петербурга, сообщает «Фонтанка».

По данным агентства, у «производителей» были бутылки с этикетками различных сортов водки и коньяка вплоть до Remy Martin. Причем акцизные марки на бутылках оказались подлинными.

По мнению оперативников, бутылки поступали в подпольный цех из пунктов приема стеклотары. То есть раньше они легально были поставлены в петербургские рестораны.

После повторного наполнения бутылок уже паленым алкоголем бутылки развозили по небольшим магазинам.