Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Грузии Георгием Магвелашвили.

Как сообщается на сайте главы азербайджанского государства, выразив удовлетворение участием президента Грузии Георгия Маргвелашвили в V Глобальном Бакинском форуме,Ильхам Алиев сказал, что этот визит будет хорошей возможностью и для обсуждения вопросов расширения сотрудничества.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что по традиции каждый год принимает участие в Глобальном Бакинском форуме, отметил важное значение форума.

Георгий Магвелашвили сказал, что его визит в Азербайджан в связи этим мероприятием создает возможность для встречи с главой государства и в тоже время очень важен с точки зрения проведения обсуждений со своими коллегами.

Подчеркнув углубление стратегических отношений между странами, Георгий Маргвелашвили сказал, что эти отношения находятся на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул тесное взаимное сотрудничество между странами, выразил удовлетворение высоким уровнем отношений, сказал, что связи играют важную роль в регионе и в целом на международном уровне.

Глава азербайджанского государства подчеркнул важность приумножения усилий для дальнейшего укрепления отношений.

Президент Ильхам Алиев отметил, что реализуемые странами глобальные проекты служат делу укрепления сотрудничества и в других сферах.