«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляют о старте новой акции, приуроченной к празднику Новруз. В период национального весеннего праздника «Новруз» на ряд направлений будут действовать скидки на авиабилеты.
Акция распространяется на следующие направления (указана полная стоимость авиабилета, включая налоги и сборы):
Баку – Нью-Йорк – Баку – 599 EUR
Баку – Милан – Баку – 299 EUR
Баку – Париж – Баку – 299 EUR
Баку – Прага – Баку – 299 EUR
Баку – Берлин – Баку – 299 EUR
Баку – Дубай – Баку – 199 EUR
Период продаж авиабилетов в рамках акции: 16 – 31 марта 2017 года
Период полетов: 1 апреля – 6 мая 2017 года.
Число авиабилетов на скидках ограничено.
Авиабилеты можно забронировать и приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.
На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.
По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:
(+99412) 598-88-80;
*8880.