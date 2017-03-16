«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляют о старте новой акции, приуроченной к празднику Новруз. В период национального весеннего праздника «Новруз» на ряд направлений будут действовать скидки на авиабилеты.

Акция распространяется на следующие направления (указана полная стоимость авиабилета, включая налоги и сборы):

Баку – Нью-Йорк – Баку – 599 EUR

Баку – Милан – Баку – 299 EUR

Баку – Париж – Баку – 299 EUR

Баку – Прага – Баку – 299 EUR

Баку – Берлин – Баку – 299 EUR

Баку – Дубай – Баку – 199 EUR

Период продаж авиабилетов в рамках акции: 16 – 31 марта 2017 года

Период полетов: 1 апреля – 6 мая 2017 года.

Число авиабилетов на скидках ограничено.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.