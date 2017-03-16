Министерство путей сообщения Индии получает благодарности в социальных сетях после того, как отреагировало на сообщение в «Твиттере» о голодном грудном ребенке в поезде и предоставило молоко уже на следующей станции.

Пассажирка одного из поездов Анагха Никам увидела в своем вагоне женщину с младенцем, у которой не было молока.

Она написала об этом твит, сопроводив его фотографией. Указав аккаунт железнодорожной компании, она сообщила: «Этому ребенку нужно молоко, ребенок путешествует со своими родителями… Пожалуста, свяжитесь со Снехой Бапат, которая едет с ним».

В железнодорожной компании Konkan Railway — подразделении министерства — немедленно отреагировали на сообщение, написав, что на следующей станции ребенка будет ждать молоко.

После того, как младенца накормили, Никам написала в «Твиттере» благодарность сотрудникам железной дороги.

Когда эта история стала известна, в «Твиттере» поднялась волна благодарности в адрес железнодорожного ведомства.

Министерство известно своей активностью в социальных сетях и уже не раз помогало пассажирам, узнав об их проблемах из «Твиттера».