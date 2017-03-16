В НАТО сочли КВН «политическим инструментом Кремля». Постоянный член жюри КВН, кинорежиссер Юлий Гусман в эфире радио Sputnik напомнил, что этому «инструменту» уже 56 лет, и задачи у него совсем другие.

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» объявил российскую юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации».

Исследование, заказчиком которого выступило министерство обороны Латвии, основано на анализе выступлений команды из Москвы «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

«КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», – говорится в опубликованном докладе.

Авторы исследования утверждают, что благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».

«Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации», – заключили авторы доклада.

Stratcom спонсируют Эстония, Литва, Польша, Италия, Германия и Великобритания. Содействие центру оказывают также Финляндия, Нидерланды и США.

Постоянный член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий Юлий Гусман в эфире радио Sputnik с присущим ему юмором отметил, что готов себя считать «оружием влияния».

«Мне кажется, что это большая честь – неожиданно выйти на передовые рубежи. Если считать, что все полезное, хорошее, интересное, яркое является «оружием влияния», которое помогает стране, то, конечно, я только «за». Например, Большой театр – это наше потрясающее оружие культуры, а Бродвей и Голливуд – это американское оружие. Только правильнее говорить не «оружие», а, как говорили раньше, «инструмент, способствующий дружбе народов». Это потрясающе, когда Ватикан привозит в Москву удивительную выставку картин, и это не оружие Ватикана против православных, а это подарок, потому что это счастье видеть выдающиеся образцы высокого искусства», – сказал Юлий Гусман.

По его мнению, аналитики Stratcom приписывают игре не свойственные ей задачи.

«В КВН критикуют и наше руководство, и их руководство, и много над чем смеются, и этой традиции уже 56 лет. И надо молиться, чтобы у всех стран было только такое «оружие». Чтобы не бряцали ракетами и не кидались бомбами, чтобы не пугали военными лазерами, а чтобы шла «война» – кто лучше танцует и поет, чья молодежь остроумнее. КВН – единственная телевизионная игра, которая существует столько времени и занимает столько места в пространстве: в КВН играют и в Америке, и в Англии, и в Израиле, и на всем пространстве бывшего Советского Союза. Это замечательно, когда русские, белорусы, казахи, украинцы, азербайджанцы и армяне играют в КВН. Они играют, а не борются за какое-то влияние. А если кто-то хочет искать блох в разных местах, то пусть ищет», – заключил Юлий Гусман.