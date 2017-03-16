

Азербайджан можно поздравить с проведением Глобального Бакинского Форума уже в пятый раз, а также с тем, что мероприятие способствует сближению выдающейся группы нынешних и бывших мировых лидеров, говорится в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, зачитанном на открытии V Глобального Бакинского Форума временным поверенным в делах Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Стефаном Маккормиком, передает Тренд.

«В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном. За это время мы создали прочные и продуктивные отношения. Мы тесно сотрудничаем по широкому кругу важных вопросов и продолжаем углублять и укреплять это сотрудничество», — говорится в послании.

Глобальный Бакинский Форум объединяет международное сообщество для обмена опытом и достижения консенсуса в отношении того, как наилучшим образом реагировать на некоторые из основных проблем, стоящих сегодня перед миром, говорится в послании.