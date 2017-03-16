Россия готова приложить максимум усилий в качестве посредника для урегулирования региональных конфликтов.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Арменией.

«Узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения, как союзники, надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции. Между нашими странами успешно развивается взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, военно-технической сфере. Расширяются контакты в области туризма, культуры, науки и образования. Тесное сотрудничество ведется по линии регионов двух стран. Россия готова в качестве посредника приложить максимальные усилия для урегулирования региональных конфликтов», — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.