«В отношениях между Азербайджаном и Арменией не произошло никаких изменений».

Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, изменения в отношениях невозможны до тех пор, пока не завершится нагорно-карабахский конфликт и не будут возвращены оккупированные территории Азербайджана. «С этой точки зрения, нас мало беспокоят предстоящие в Армении выборы. Однако, согласно информации, получаемой нами из СМИ, общественно-политическая обстановка в Армении оставляет желать лучшего. Политическая напряженность возросла в связи с экономической ситуацией в этой стране. Чем закончатся выборы – их дело. Мы хотим лишь сказать им, что они не смогут исправить ситуацию, если не покончат с конфликтом. Самый лучший путь в том, чтобы они осознали допущенные до сих пор ошибки», — цитирует слова вице-премьера Репорт.

А.Ахмедов считает, что предстоящие в Армении парламентские выборы, предусматривающие в будущем коренное изменение механизма управления страной, не обещают для этой страны что-то хорошее: «Азербайджан не намерен участвовать в этих выборах в качестве наблюдателя».