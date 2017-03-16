С 15 марта в Баку начался прием учеников в первые классы на 2017/2018 учебный год. В процесс приема внесен ряд изменений, также наблюдаются некоторые проблемы.

Как сообщили АПА родители, хотя в системе указано, что регистрацию можно пройти не только при помощи удостоверения личности ребенка, но и его свидетельства о рождении, со вчерашнего дня они не могут этого сделать. Кроме того, несмотря на то, что прием документов только начался, родители не смогли выбрать некоторых учителей. В школах же сказали, что места в классах этих учителей уже заняты.

В ответе Управления образования по города Баку на запрос АПА в связи с проблемой ответили, что лица не прошедшие электронную регистрацию по каким-либо причинам могут обратиться за помощью в Альтернативные регистрационные центры, созданные в 50 школах административных районов Баку.

Альтернативные регистрационные центры созданы в школах № 3, 179, 297 и 313 в Бинагадинском районе, № 36, 57, 82 и 177 в Наримановском районе, № 19, 164, 240 и 247 в Насиминском районе, № 129, 145, 214 и 227 в Низаминском районе, № 110, 180, 195, 228, 274 и 288 в Гарадагском районе, № 235 в Пираллахинском районе, № 4, 74, 75, 78, 128, 130 и 170 в Сабунчинском районе, № 7, 163 и 236 в Сабаильском районе, № 84, 270, 279, 315 и 318 в Сураханском районе, № 24,3 116, 165, 191 и 261 в Хатаинском районе, № 117, 156, 181, 234 и 241 в Хазарском районе и № 18, 21 и 286 в Ясамальском районе.

Граждане могут обращаться в Альтернативные регистрационные центры по поводу регистрации электронного заявления с 10:00 до 17:00. Процесс приема в 1 класс будет продолжаться до 15 сентября.