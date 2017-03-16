Закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II.

Как передает РИА Новости, ранее в понедельник законопроект одобрили обе палаты парламента.

Теперь британский премьер Тереза Мэй имеет возможность задействовать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС в любой момент, но когда именно она сделает это, остается загадкой.

Скорее всего, премьер не будет торопиться, и, учитывая прошедшие в среду выборы в Нидерландах и конференцию Шотландской национальной партии в конце недели, предпочтет запустить процедуру Brexit в последнюю неделю марта. Среди возможных дат наиболее часто звучит 27 марта.

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.