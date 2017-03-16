На родине первой леди США Меланьи Трамп начали называть продукты в ее честь, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Cut.

В частности, замок Севница в Словении продает тематическое вино по цене €27,9 за бутылку, что вдвое превышает стандартную стоимость. Утверждается, что первая партия разошлась за три дня.

Кроме того, в честь супруги американского президента назвали салями из редкой породы местных свиней, шоколад и косметические кремы.

По некоторым данным, в ноябре 2016 года Трамп обратилась за помощью к словенской юридической фирме, чтобы помешать местным жителям зарабатывать на ее имени и имидже, но пока это не остановило производителей.