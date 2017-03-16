Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Уотсон опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой властей Гавайев о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.

Также отмечается, что постановление судьи «препятствует исполнению распоряжения правительства в четверг, 16 марта».

Власти Гавайев утверждали, что указ Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.