Анонимный покупатель приобрел фотоальбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера на аукционе в графстве Кент, Великобритания, за 41 тысячу долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на аукционный дом C&T Auctioneers.

Ранее сообщалось, что в апреле 1945 года фотоальбом был найден советским солдатом в бункере Гитлера, а именно в спальне Евы Браун, и затем передан британскому фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби.

В альбоме есть черно-белые фотографии Гитлера в компании Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера, а также снимки проезда фюрера в автоколонне сквозь приветствующую его толпу. На одной из фотографий Гитлер читает книгу на веранде. По мнению экспертов, фотографии с такого ракурса мог сделать лишь человек, имевший на это разрешение.

Оценочная стоимость фотоальбома составляла более 18 тысяч долларов.