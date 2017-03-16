Азербайджан рассчитывает на получение дохода на сумму 50 млн манатов от проведения в 2017 году двух «Shoping festival».

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

Как сообщалось ранее, первый «Shoping festival» пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, второй – запланирован на октябрь.

«Все расходы по проведению «Shoping festival» покрываются министерством культуры и туризма. Доходы же будут поступать в бюджет. По предварительным оценкам, два «Shoping festival» могут принести в госбюджет страны приблизительно 50 млн. манатов», — сказал А.Гараев.

При этом, по словам министра, расходы на проведение фестивалей не превысят 1,5 млн. манатов. «До сегодняшнего дня расходы на фестиваль не превысили 500 тыс. манатов. В совокупности на проведение двух фестивалей расходы не будут превышать 1,5 млн. манатов, включая расходы на рекламу»,- отметил он.

А.Гараев добавил, что Минкультуры начинает работу по рекламе «Shoping festival» за рубежом. «Мы должны сделать это на российском рынке, в арабских странах, в других соседних странах»,- отметил он.