17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Днем будет переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 85-95%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов будет без осадков. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла.