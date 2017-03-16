Министерство образования ведет расследование по выявлению в Азербайджане учителей, преподающих с поддельными и не соответствующими их специальностям дипломами.

Как сообщил АПА глава Аппарата министерства Фариз Рзаев, в сентябре 2015 года было выявлено около 600 учителей, работающих в различных городах и районах республики с документами, которые не соответствуют государственному образцу.

По словам главы Аппарата, местным органам управления образованием поручено аннулировать заключенные с этими учителями трудовые договора в соответствии с требованиями трудового законодательства: «В конце 2016 года при проведении диагностического оценивания работающих в 26 городах и районах республики учителей были проверены документы об их образовании. В результате было установлено, что документы об образовании около 500 учителей не соответствуют государственному образцу. В настоящее время ведется подготовительная работа по принятию соответствующих мер».