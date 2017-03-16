Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пикового показателя в 25,1% ВВП в 2018 году.

«Мы ожидаем, что уровень госдолга Азербайджана достигнет пика в 25,1% ВВП в 2018 году, если не принимать во внимание какие-либо изменения в условных обязательствах и учитывая постепенное восстановление цен на нефть», — сообщили в Fitch агентству «Интерфакс».

По мнению Fitch, учитывая высокую долю обязательств, номинированных в долларах, в госдолге страны, дальнейшее удешевление маната негативно скажется на уровне госдолга.

Fitch оценивает госдолг Азербайджана на уровне 22,5% ВВП в 2016 году и прогнозирует его на уровне 24% ВВП в 2017 году, 25,1% ВВП — в 2018 году, 22,6% ВВП — в 2019 году, 20,6% ВВП — в 2020 году, 19,4% ВВП — 2021 году, 14,5% ВВП — в 2026 году.