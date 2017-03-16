Граждане Азербайджана, наряду с иностранцами, смогут воспользоваться системой Tax free в рамках «Shoping festival», который пройдет в Баку 10 апреля — 10 мая, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

«Впервые в международном опыте Азербайджан решил применить систему Tax free для своих граждан. Жители Азербайджана в период «Shoping festival» могут воспользоваться этой системой», — отметил А.Гараев (цитата по Интерфаксу).

По его словам, возврат НДС будет осуществляться в специальных пунктах, установленных в шопинг-центрах. «Нужно также учесть, что Tax free применяется не ко всем товарам. Продукты питания, ювелирные изделия и акцизные товары не будут входить в этот список», — отметил он.

Замминистра налогов Сахиб Алекперов, в свою очередь, отметил, что 254 объекта торговли и услуг уже подключились к этой системе.

По его словам, возврат НДС по системе Tax free будет применяться к гражданам, которые приобрели товаров на сумму минимум 100 манатов.