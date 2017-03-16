Несмотря на то, что 20 процентов территорий Азербайджана находятся под оккупацией, страна добилась больших успехов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия V Бакинского Глобального форума.

Он сообщил, что если власть и народ едины, экономика будет развиваться несмотря на то, что территории остаются под оккупацией.

«За последние 15 лет мы снизили уровень бедности в Азербайджане до 5% . Азербайджану пришлось тяжело после падения цен на нефть. Однако реформами мы решили трудности за короткое время. Падение нефтяных доходов в 3-4 раза влияет на образ жизни. Несмотря на это, мы преодолели трудности. Определенные трудности остаются, но идет адаптация к ценам на нефть. В этом году будет экономический подъем. Даже если мы отложим в сторону нефтегазовую промышленность, то увидим, что в ненефтяном секторе есть подъем. За последние 2 месяца мы увеличили экспорт ненефтяной продукции в 2 раза. Мы должны расширить наш экспорт, нам нужны иностранные рынки. Для этого мы должны обладать хорошими политическими связями с руководителями тех стран, которые обладают такими рынками», — цитирует И.Алиева агентство АПА.

Глава государства отметил, что Азербайджан утвердил себя в мире, как надежный партнер: «Это произошло из-за обоюдного уважения и невмешательства во внутренние дела. Если существует проблема с соседней страной, то это плохо влияет на обе стороны. Если не брать в расчет Армению, то мы создали очень хорошие отношения со всеми остальными соседями. Подписаны документы о стратегическом партнерстве с 9 странами-участницами Европейского Союза. Они связаны не только с энергетикой. В прошлом месяце мы с Евросоюзом приступили к переговорам по стратегическому партнерству. Мы должны построить свою политику, основываясь на национальных интересах, реалиях. По отношению к Евросоюзу мы также определили реальные цели. Подход наших партнеров такой же. Мы выдвинули инициативу подписания с Евросоюзом соглашения о стратегическом партнерстве вместо ассоциационного соглашения. Наша политика основана на реальной ситуации. В некоторых случаях она направлена на изменение реалий. Иногда между нашими соседями пропадает взаимопонимание, тогда мы стараемся играть стабилизирующую роль».