Турецкая ассоциация производителей красного мяса высылает из страны 40 коров голштинской породы. Буренки объявлены «персонами нон грата» в знак протеста против политики Нидерландов в отношении Анкары, сообщает AFP.

Как заявил глава Турецкой ассоциации производителей красного мяса Бюлент Тунт, первая партия из 40 коров голштинской породы уже погружена и в скором времени будет отправлена назад. Если Нидерланды откажутся принять коров, то животные будут направлены на убой, добавил он. Турецкие животноводы теперь намерены выращивать коров собственных пород, подчеркнул Тунт.