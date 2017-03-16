В азербайджанских банках продолжается процесс высокой долларизации, ухудшения качества активов и недостаточности капитала из-за трудностей, вызванных девальвацией национальной валюты.

Об этом было сказано на VI ежегодной конференции международного рейтингового агентства Fitch в Баку. Специалисты агентства считают, что в этом году прогноз по рейтингу многих банков Азербайджана будет негативным.

«К концу 2016 года объем неработающих активов в стране достиг 21% совокупного кредитного портфеля. В то время, как в 2015 году этот показатель составил 12%. Мы прогнозируем, что в 2017 году кредиты в иностранной валюте будут оказывать большое давление. Кроме того, в этом году прогнозируется снижение кредитного портфеля на 5%. Недостаточность капитала из-за низкого качества активов и валютных рисков в 2017 году негативно скажется на многих банках, будут приняты меры по оздоровлению сектора».