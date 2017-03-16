В Баку совершено самоубийство.

Происшествие было зарегистрировано по адресу: 7 микрорайон, улица Ахундова. Абдуллаев Мовлуд Исмаил оглу (1989 г.р.) бросился с 17 этажа здания. М.Абдуллаев скончался на месте. По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР.

Как сообщили АПА родственники покойного, М.Абдуллаев был писателем.

В литературном мире он был известен как Мовлуд Мовлуд. Он просился с 17 этажа недостроенного здания, расположенного рядом с местом его работы.

По информации Тренд, молодой писатель недавно женился на журналистке Севиндж Федаи. Однако из-за частых конфликтов супружеская пара готовилась к разводу, и супруги уже некоторое время не жили вместе.