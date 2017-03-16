«Решение Федеральной резервной системы США повысить учетную ставку до 1% не окажет непосредственного влияния на монетарную политику Центрального банка Азербайджана», — об этом сказала глава отдела анализа финансового сектора и рынков в Центре исследований и развития при ЦБ Лейла Юсифзаде.

«Это решение не влияет на курс маната напрямую. Оно может иметь косвенное психологическое давление. Тогда как существенное снижение цен на нефть может повлиять на монетарную политику», — сказала Л.Юсифзаде.

Отметим, ФРС по итогам заседания 14-15 марта приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1% годовых.