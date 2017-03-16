Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не знает сути и не может комментировать уголовное производство отстраненного от должности на время следствия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, передает Интерфакс.

«Я счастлив оттого, что я не знаю и не могу комментировать суть дела. Я мечтаю о том, чтобы в Украине каждый президент не имел возможности и желания быть проинформированным о ходе расследования», — сказал он в интервью украинским телеканалам в среду.

По словам президента, он гордится тем, что при его участии в Украине была создана независимая антикоррупционная структура – Национальное антикоррупционное бюро.

П.Порошенко заявил, что ввиду независимости антикоррупционных органов, он не знает о том, какой будет судьба Р.Насирова, и не может комментировать его дело.