Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 100 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван, Барекамаван, Бердаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор, Айгепар, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Ферехли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шураабад, Мерзили, Немирли и Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.