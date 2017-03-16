Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли считает, что США нужно более серьезно относиться к России. ТАСС не уточняет, в связи с чем дипломат высказала такую точку зрения, которая существенно отличается от курса президента США. Как известно Дональд Трамп выступает за взаимодействие с Москвой.

В то же время постпред Вашингтона в ООН заявила, что Соединенные Штаты готовы к совместной работе с Россией, но не боятся бросать ей вызов и критиковать за действия, которые считают неправильными.

По словам Хейли, США «были очень разочарованы» тем, что Россия 28 февраля наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривала введение санкций в отношении Дамаска за химические атаки. Ответственность за эти инциденты на сирийские власти возложила специальная комиссия, создание которой поддержали все члены Совбеза.