Новый законопроект о бюджете США на 2017 финансовый год будет содержать дополнительный запрос новой администрации США на оборону в размере 30 миллиардов долларов.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал в рамках конференц-колла для журналистов руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Черновик законопроекта о бюджете будет опубликован в 07:00 16 марта (15:00 по бакинскому времени).

«Наш запрос на дополнительное финансирование на оборону и защиту границ – 30 миллиардов долларов. Это включает 1,5 миллиарда долларов на строительство стены (на границе с Мексикой). Этот запрос касается 2017 года и захватывает 2018 год», — сказал он.

Окончательный проект бюджета новой администрацией во главе с президентом США Дональдом Трампом будет представлен в мае. Чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно «черновик» бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.