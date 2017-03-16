Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу повторно заявил, что Турция может разорвать соглашение с ЕС по мигрантам, сообщает агентство Рейтер.

Ранее министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом. По словам Челика, Турция выполнила свою часть соглашения, но страны ЕС своих обязательств не сдержали и не могут занять объективную и честную позицию по визовой либерализации для турецких граждан. Челик добавил, что пришло время пересмотреть миграционное соглашение с ЕС. На прошлой неделе о возможности аннулирования соглашения с ЕС по мигрантам уже заявлял Чавушоглу.

«Мы можем отменить соглашение о реадмиссии. ЕС тратил наше время, решая вопрос о либерализации визового режима. Мы не применяем соглашении о реадмиссии в настоящий момент и оцениваем сделку по мигрантам», — заявил Чавушоглу в интервью на канале Kanal 24.