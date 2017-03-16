Пятый Глобальный бакинский форум на тему «Будущее международных отношений: силы и интересы» открывается в четверг в столице Азербайджана.

Ожидается участие в форуме около 300 представителей из 53 стран. В работе форума примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, руководитель Македонии Георге Иванов, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич и другие известные политики, экс-президенты. Россия будет представлена бывшим директор Службы внешней разведки Вячеславом Трубниковым.

На открытии форума выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Форум организован Государственным комитетом страны по работе с диаспорой и Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках форума пройдут панельные заседания. Их участники обменяются мнениями о будущем трансатлантических отношений и Европы, стратегии и средствах борьбы с терроризмом, роли Китая в современных международных связях. В частности, как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, в дискуссиях на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом примут участие действующие и бывшие главы внешнеполитических ведомств ряда ближневосточных стран.

Форум завершит работу 17 марта.

Глобальный бакинский форум проводится с 2013 года.