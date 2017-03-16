Мировые цены на нефть ускорили рост после новостей о повышении базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 1,83% — до $51,85 за баррель.

Апрельские фьючерсы на лёгкую нефть WTI выросли на 2,41%, составив $48,87 за баррель.

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