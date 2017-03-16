Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 1,83% — до $51,85 за баррель.
Апрельские фьючерсы на лёгкую нефть WTI выросли на 2,41%, составив $48,87 за баррель.
Читайте также: Базовая ставка ФРС США повысилась
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 1,83% — до $51,85 за баррель.
Апрельские фьючерсы на лёгкую нефть WTI выросли на 2,41%, составив $48,87 за баррель.
Читайте также: Базовая ставка ФРС США повысилась
Дата: 2017/03/16 0:00
Раздел: Экономика
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