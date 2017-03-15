Как сообщалось ранее, в Хырдалане 5 девушек скончались от отравления угарным газом.
Фото и видео предоставлено агентством АПА.
Как сообщалось ранее, в Хырдалане 5 девушек скончались от отравления угарным газом.
Фото и видео предоставлено агентством АПА.
Дата: 2017/03/15 22:46
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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