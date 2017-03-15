ФРС США повысила базовую ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1%, передает РИА Новости.
Это стало первым повышением ставки ФРС в 2017 году.
ФРС США повысила базовую ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1%, передает РИА Новости.
Это стало первым повышением ставки ФРС в 2017 году.
Дата: 2017/03/15 22:15
Раздел: Экономика
Просмотров:
748
Президент дал поручения по открытию торгового дома
«Азербайджанский манат имеет большой потенциал для укрепления».
Предприятиями, организациями и частными предпринимателями, действующими в стране, в январе-феврале 2017 года произведено ВВП на 10 млрд.
Азербайджанская нефть подешевела
Официальный курс на 15 марта
Баррель демонстрирует падение
»В нашем регионе есть традиционные рынки, но и европейский рынок для нас очень привлекательный».
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
Азербайджанская нефть подешевела