Созданы все условия для экспорта азербайджанской продукции на Украину. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым, находящейся с визитом в этой стране, сообщает в среду «Тренд» со ссылкой на пресс-службу минэкономики.

Президент Украины также выразил поддержку открытию торгового дома Азербайджана в Киеве и дал поручения соответствующим структурам по открытию торгового дома.

На встрече была высоко оценена деятельность SOCAR на Украине, также прошло обсуждение деятельности украинских компаний в Азербайджане, и деятельность азербайджанских компаний на Украине.

Была отмечена возможность Украины выйти на рынки Ирана и Центральной Азии посредством транзитного потенциала Азербайджана.