Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил обращение участникам Международной конференции на тему «Исламская солидарность – призыв времени». Об этом сообщает «Тренд».

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую Вас — участников проводимой в Баку Международной конференции на тему «Исламская солидарность – призыв времени», передаю наилучшие пожелания.

На древней земле Азербайджана, расположенного на пересечении Европы и Азии, люди, принадлежащие к различным религиям и культурам, на протяжении истории жили в условиях мира и спокойствия. Азербайджанский народ и сегодня сохраняет свои имеющие глубокие исторические корни богатые традиции толерантности и мультикультурализма, вносит вклад в межцивилизационный диалог, внутриисламскую и межконфессиональную солидарность. Поэтому нет сомнения в точности выбора места проведения конференции, посвященной исламской солидарности, созвучной призывам времени.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что после объявления 2016 года в нашей стране «Годом мультикультурализма» наш народ с большим воодушевлением вновь продемонстрировал приверженность своим историко-духовным традициям. В этой связи в Азербайджане и за рубежом был проведен ряд важных и полезных мероприятий. В мире возникли особый интерес и внимание к азербайджанской модели мультикультурализма. Все это привело к тому, что как логическое продолжение прошлого года 2017 год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

Важность исламской солидарности в современном мире проявляется, прежде всего, в утверждении гармонии внутри Ислама. Это – устранение в научной плоскости религиозного недопонимания между различными мазхабами, построение отношений между всеми исламскими странами на основе уважения и доверия. Наряду с этим, под исламской солидарностью подразумевается создание гармонии между Исламом и другими религиями. Достижение этого на самом деле означает укрепление гармоничных и доверительных отношений между мировыми религиями, развитие добрых, основанных на общечеловеческих ценностях отношений между исламскими и другими странами. Для этого надо многое сделать, предпринять реальные шаги. Ваша конференция – серьезный сигнал о том, что работа, которая будет проделана в Азербайджане в области исламской солидарности, уже началась. Обсуждение сегодня на столь высоком уровне важных, актуальных межрелигиозных вопросов видными учеными и религиозными деятелями, принадлежащими к Исламу и другим конфессиям, свидетельствуя об исключительном научно-религиозном значении конференции, должно служить расширению братских связей и сотрудничества между мусульманскими государствами и народами и, одновременно, государствами и народами мира. Надеюсь, что конференция внесет достойный вклад в дело укрепления солидарности и дружбы не только в исламском, но и во всем мире.

Прошу Всевышнего Аллаха ниспослать вам душевного благоденствия в вашей благородной деятельности, желаю вам здоровья, успехов работе конференции», — говорится в обращении главы государства.