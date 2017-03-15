14 марта в Париже состоялся митинг в поддержку Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает «Тренд», член азербайджано-французской межпарламентской рабочей группы, депутат Джаваншир Фейзиев, участники митинга в связи с официальным визитом Президента Ильхама Алиева во Францию от имени проживающей в этой стране азербайджанской общины выступили с заявлением.

В заявлении говорится: «Мы, проживающая во Франции азербайджанская община, поддерживаем состоявшийся 13-14 марта 2017 года официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в эту страну. После восстановления независимости Азербайджанской Республики двусторонние связи между нашими странами достигли высокого уровня. Взаимные визиты глав государств, выстраивание тесных отношений между правительствами и парламентами, развитие политических, экономических и культурных связей расширяют географию сотрудничества наших стран, что является показателем постепенного укрепления взаимных связей.

Франция — одна из первых государств, признавших независимость Азербайджана. В этом году в обеих странах отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических связей между Францией и Азербайджаном.

Вместе с тем, чрезвычайно важно отметить, что нагорно-карабахский конфликт по сегодняшний день не нашел своего решения. В результате этого конфликта были оккупированы Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов, составляющие 20 процентов территорий Азербайджана, азербайджанское население силой оружия было изгнано из родных земель. Азербайджан, где более миллиона человек являются беженцами и вынужденными переселенцами, долгие годы находится в условиях войны.

Кульминационной точкой политики этнической чистки Армении в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана стал Ходжалинский геноцид, совершенный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, со дня которого прошло 25 лет. Лично руководивший Ходжалинским геноцидом нынешний президент Армении Серж Саргсян неоднократно признавал этот геноцид в своих интервью международной печати.

Резолюции Совета безопасности ООН номер 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) и Генеральной ассамблеи ООН номер 62/243 (2008) создали правовые основы для разрешения конфликта. В этих резолюциях решительно осуждены применение силы против Азербайджана и оккупация его территорий, были вновь подтверждены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, недопустимость изменения признанных на международном уровне границ страны. Эти резолюции требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил из всех оккупированных территорий Азербайджана. Несмотря на принятые в 2005 и 2016 годах резолюции ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента, а также усилия Минской группы ОБСЕ и, в целом, мировой общественности, конфликт и сегодня остается нерешенным. И после достигнутого в 1994 году соглашения о режиме прекращения огня Армения не прекращает свои атаки на гражданское население, расположенное близ линии соприкосновения войск, и не принимает ни одно из мирных предложений, выдвинутых международными организациями. Сегодня единственным желанием каждого азербайджанца-вынужденного переселенца является возвращение на родные земли, и эта оккупация не может продолжаться бесконечно.

От имени проживающей во Франции общины азербайджанцев требуем от Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, осудить эту оккупацию во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана мирным путем и принять практические меры в этом направлении.

Призываем Армению, которая наперекор всем реалиям всячески пытается преподнести себя в качестве жертвы конфликта, осознать, что невозможно продолжать бесконечно оккупацию Нагорного Карабаха.

Учитывая, что в настоящее время Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится во Франции, мы выражаем поддержку политике, проводимой главой государства по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, и надеемся, что эта политика приведет к скорейшему и однозначному решению конфликта».

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