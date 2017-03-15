Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило заявление в связи с произошедшим в Бакинском метрополитене задымлением.

Как говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении в тоннеле между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик».

На место происшествия сразу же были направлены пожарники Государственной противопожарной службы, в результате предпринятых оперативных мер источник задымления был обнаружен и устранен.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев. По его словам, в тоннеле между станциями «28 мая» и «Гянджлик» в связи с коротким замыканием расплавились изоляции проводов, что и привело к задымлению. В результате оперативного вмешательства сотрудников ЗАО «Бакинский метрополитен» и сил МЧС задымление было устранено. «Несколько человек в связи с задымлением плохо себя почувствовали, им на месте была оказана соответствующая медицинская помощь. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме», сказал Н.Пашаев.

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