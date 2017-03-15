Во Флоренции построят огромную мечеть

Мэр Флоренции Дарио Нарделла пообещал местной мусульманской общине построить огромную мечеть. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Local.

По его словам, он взял обещание с мусульманской общины Флоренции — «отвергнуть все формы насилия и терроризма» и молиться в мечетях на итальянском языке.

Подходящее место для мечети пока не найдено. Поэтому для проведения священного для мусульман месяца Рамадана будет создана временная постройка.

Нарделла отметил, что из-за отсутствия мечети мусульмане Флоренции часто вынуждены молиться на улице.