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Во Флоренции построят огромную мечеть

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла пообещал местной мусульманской общине построить огромную мечеть. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Local.

По его словам, он взял обещание с мусульманской общины Флоренции — «отвергнуть все формы насилия и терроризма» и молиться в мечетях на итальянском языке.

Подходящее место для мечети пока не найдено. Поэтому для проведения священного для мусульман месяца Рамадана будет создана временная постройка.

Нарделла отметил, что из-за отсутствия мечети мусульмане Флоренции часто вынуждены молиться на улице.

Дата: 2017/03/15 23:31

Раздел: Мир

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