Назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом внесет важный вклад в развитие Азербайджана. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым, находящейся с визитом в этой стране, сообщает в среду пресс-служба минэкономики.

В сообщении отмечается, что принявший азербайджанскую делегацию Петр Порошенко в первую очередь попросил передать свои теплые приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также поздравление Мехрибан Алиевой в связи с ее назначением Первым вице-президентом Азербайджана. Президент Украины подчеркнул большие заслуги Мехрибан Алиевой и выразил уверенность в том, что это назначение внесет важный вклад в развитие Азербайджана.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в политической, экономической и других сферах, а также в рамках международных организаций, Порошенко подчеркнул, что его страна придает большое значение расширению связей с Азербайджаном и наличие широких возможностей в этой сфере.

Руководитель делегации Азербайджана, министр экономики Шахин Мустафаев поблагодарил за теплый прием и передал Президенту Украины приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что обе страны успешно сотрудничают и в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.