Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителями по работе с личным составом командиров объединений и военных частей и начальников учебных учреждений особого назначения.

Как сообщает сайт министерства, министр обороны, проанализировав состояние боевой и морально-психологической подготовки на сегодняшний день, поделился мыслями об организации деятельности в этом направлении еще более на высшем уровне, воспитания военнослужащих в духе национальных моральных ценностей, углубленного знания современного оружия и техники и по многим другим вопросам.

Министр, особо отметив достижения Вооруженных Сил, подчеркнул, что эти успехи – результаты внимания и заботы об армии президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Министр, подводя итоги, дал конкретные поручения по постоянному усилению боевой и морально-психологической подготовке, соблюдению правил безопасности и усилению бдительности, правильному проведению воспитания среди военнослужащих, организации взаимных отношений согласно требованиям уставов и по другим сферам.