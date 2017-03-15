Сегодня в отеле Hilton состоялась пресс-конференция, посвященная приезду в Баку знаменитого гонщика «Формулы-1» Дэвид Култхарда.

Как сообщает 1news, бывший пилот Williams, McLaren и Red Bull ознакомился с бакинской трассой в преддверии Гран-при Азербайджана, стартующего через 3 месяца.

В ходе пресс-конференции исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов также ответил на вопросы журналистов. Главной темой интересовавшей представителей прессы стало заявление Грега Маффея — генерального директора Liberty Media, являющегося новым владельцем «Формулы-1».

Напомним, что Маффей довольно резко раскритиковал этап «Формулы-1» в Азербайджане.

Ариф Рагимов прокомментировал данное заявление следующим образом:

«Для нас было неприятным сюрпризом услышать то, что сказал Маффей. Надо учесть, что Liberty Media стали владельцами «Формулы-1» совсем недавно, а сам мистер Маффей, насколько я знаю, в прошлом году посетил всего одну гонку, и я не очень понимаю, как он может делать выводы о том, что хорошо и что плохо для спорта и бизнеса, в котором он сам находится такое непродолжительное время?

Гран-при «Баку 2016» получил множество лестных отзывов от организаторов других Гран-при, от болельщиков, которые наблюдали за гонками и по телевизору, и воочию. Самим пилотам «Формулы-1» очень понравился наш сложный трек, ставший для них новым, интересным вызовом.

Это были отличные гонки, великолепная шоу-программа и всё вместе это составило качественное мероприятие. Поэтому сложно понять — почему человек, который находится в гонках совсем недавно, отзывается о прошлогоднем этапе в Баку в негативном ключе?

В высказывании Маффея также есть нелицеприятный отзыв о человеке, который построил этот спорт, что только вредит наследию «Формулы-1» в целом.

Мы организовали не просто гонки, мы организовали масштабное мероприятие, и готовы повторить это в 2017 году так, чтобы остались довольны даже самые взыскательные скептики из Liberty Media. Но если этого не произойдёт, то подобные негативные высказывания не будут восприниматься нами просто, и мы пересмотрим соглашение с «Формулой-1», рассчитанное на 5 лет.

Для официального ответа Маффею не будет созываться отдельная пресс-конференция, но, я думаю, что не позднее, чем завтра мы озвучим свою позицию по данному вопросу», — заключил А. Рагимов.